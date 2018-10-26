Учёные Университета Кардиффа научились распознавать ложь по почерку. В этом им помогает нейросеть, передаёт Mirror.
Разработку назвали VeriPol — это специальная программа, которая анализирует написанный от руки текст. Пользователю нужно загрузить в программу ксерокопию рукописи, и нейросеть сравнит её с ложными утверждениями, написанными на бумаге. Чтобы научить ИИ, специалисты загрузили в её память тысячи заведомо ложных показаний из полицейских архивов, пишет Life.
По словам экспертов, в определённых ситуациях программа работает даже лучше полиграфа. Также для проверки подозреваемого не нужна санкция прокурора или суда. Устройство уже апробировали испанские полицейские, которые установили VeriPol на компьютерах в участках.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
На этот день не стоит планировать деловые встречи. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Хлопоты о прибавке к зарплате могут оказаться ненапрасными.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Очень активный, насыщенный делами и разговорами день. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Вы сможете сделать много намеченных дел.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вы можете достичь неплохих творческих успехов. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Вероятно достижение большого успеха в разных деловых операциях.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня будьте тише воды, ниже травы. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удача будет сопутствовать Вам на каждом шагу.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Следует на сегодня по возможности отложить служебную командировку. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Выгодно покупать валюту.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Уделите больше внимания любимому человеку.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День в целом благоприятен. Будьте сдержаннее - все будет зависеть от Вашего умения держать себя в руках. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Будьте осторожны с компьютером.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День будет отмечен высокой активностью. Если с утра Вы еще будете клевать носом, то уже часам к одиннадцати Ваша внутренняя энергия начнет выплескиваться наружу. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Не исключено, что вечер Вы проведете с близким человеком в романтичной обстановке при свечах. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Выгодно продавать валюту.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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kp.md