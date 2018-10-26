Ложь научились распознавать по почерку

Учёные Университета Кардиффа научились распознавать ложь по почерку. В этом им помогает нейросеть, передаёт Mirror.

Разработку назвали VeriPol — это специальная программа, которая анализирует написанный от руки текст. Пользователю нужно загрузить в программу ксерокопию рукописи, и нейросеть сравнит её с ложными утверждениями, написанными на бумаге. Чтобы научить ИИ, специалисты загрузили в её память тысячи заведомо ложных показаний из полицейских архивов, пишет Life.

По словам экспертов, в определённых ситуациях программа работает даже лучше полиграфа. Также для проверки подозреваемого не нужна санкция прокурора или суда. Устройство уже апробировали испанские полицейские, которые установили VeriPol на компьютерах в участках.