Стал известен секрет идеального загара

Израильские учёные выяснили, как нужно загорать на солнце, чтобы не обгореть. Для этого они советуют придерживаться правила "раз в два-три дня", передаёт Mirror.

Специалисты под руководством профессора Кармита Леви проанализировали, как кожа человека реагирует на раздражитель — в данном случае, солнечный свет. Оказалось, что УФ-излучение заставляет организм использовать защитные вещества, которые снижают эффект загара и оберегают кожу от появления ожогов и опухолей. Такая защита работает примерно 48 часов с момента сеанса загара, пишет life.

Получается, что идеальная периодичность загара — один раз в два-три дня. Если нежиться под солнцем или в солярии каждый день, то это не будет приносить должного эффекта и может быть вредно для здоровья. "Медики не советуют ходить в спортзал каждый день. То же самое я хочу сказать относительно принятия солнечных ванн", — заявил профессор Леви.