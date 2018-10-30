С начала года трудовые мигранты перевели в Молдову почти миллиард долларов

С начала года денежные переводы из-за рубежа от физических лиц почти достигли миллиарда долларов. Это на девять с половиной процентов больше, чем в тот период 2017-го, сообщает Нацбанк.

В прошлом месяце наши соотечественники перевели на родину 97 миллионов долларов. Из этой суммы почти 43 процента пришли из стран Евросоюза, более 26 процентов - из СНГ.



Лидирует по уровню денежных переводов Россия, оттуда в сентябре поступило 25 миллионов долларов или почти 25 процентов от общей суммы. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 9 процентных пунктов. Второй в списке лидеров по уровню денежных переводов - Израиль, третья - Италия



Молдаване присылают деньги на родину в основном в евро. Таких переводов более 48 процентов. В долларах США приходит менее 45 процентов, в рублях - немногим более семи процентов.





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