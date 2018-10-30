Ион Кику: Доля теневой экономики сокращается, а поступления в госбюджет растут

Доля теневой экономики сокращается, а поступления в госбюджет растут. Это основные преимущества налоговой реформы, вступившей в силу первого октября.

Об этом заявил генеральный секретарь Министерства финансов Ион Кику в передаче "В центре внимания" на Publika TV. Чиновник представил данные о налогах за октябрь этого года и 2017.

По словам политического аналитика Виталия Катанэ, представленные данные опровергают заявления некоторых представителей оппозиции, подвергших критике реформу.

Гости передачи также отметили, что рост поступлений в госбюджет позволит покрыть, в том числе расходы на увеличение зарплат в бюджетном секторе.

На прошлой неделе власти объявили о реформе в области труда. Документ разработали по инициативе председателя Демпартии Влада Плахотнюка. Согласно ему, 150 тысячам бюджетников увеличат зарплаты. Повышение будет беспрецедентным - на 20, 50, а некоторым категориям - сразу на 90%. Документ вступит в силе первого декабря.