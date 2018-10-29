Медики из Британии выяснили, что почти три десятка лекарств, широко применяемых сегодня для лечения артрита, рака и ряда других болезней, могут заметно ухудшать здоровье легких пациента. Их выводы и рекомендации по использованию этих препаратов были представлены в Journal of Clinical Medicine.
"Оказалось, что у многих препаратов есть серьезные побочные эффекты, влияющие на здоровье легких. Мы не говорим, что больным следует сразу же прекратить их прием – мы просто подчеркиваем, что врачам следует учитывать их наличие и отслеживать все возможные проблемы с дыхательной системой при употреблении этих лекарств", — заявил Джон Уотертон (John Waterton) из Манчестерского университета (Великобритания).
Курение и загрязнение воздуха различными микрочастицами часто приводит к развитию так называемой хронической обструктивной болезни легких, при развитии которой дыхательные пути постепенно сужаются из-за воспаления легочных тканей. По прогнозам экспертов ВОЗ, ХОБЛ к 2020 году станет третьей по значимости причиной смертности заболеваний. В 80-90% случаев причиной ее развития становится активное или пассивное курение, передает РИА Новости.
Помимо табака и загрязненного воздуха, схожие проблемы, как отмечает Уотертон, могут вызвать определенные лекарства, раздражающие ткани легких, вызывающие в них воспаления и заставляющие их зарастать соединительной тканью.
Симптомы подобной болезни, которую медики называют аббревиатурой DIILD, начинают проявляться только через несколько лет после ее появления, что осложняет ее диагностику и поиск возможных "виновников" ее развития. Сегодня, по словам британских медиков, ученые подозревают, что она может вызываться тремя сотнями разных препаратов, не связанных с инфекциями легких или проблемами в их работе.
Уотертон и его коллеги подтвердили, что сразу три десятка "подозреваемых" из этого списка действуют на дыхательную систему подобным образом, проанализировав более шести тысяч случаев развития DIILD, описанные в 150 публикациях в научных журналах.
Ученых интересовало сразу несколько вещей – то, какие лекарства принимали пациенты, их букет хронических заболеваний, а также то, как быстро у них развились проблемы с легкими после первого визита к врачам.
Сопоставляя частоту приема разных препаратов и число носителей DIILD среди них, британским медикам удалось выяснить, что чаще всего подобные проблемы развивались среди больных, принимавших противораковые препараты. Примерно половина из них, как обнаружили ученые, страдала от проблем с работой легких.
Аналогичные тенденции наблюдались среди людей, употреблявших препараты для борьбы с ревматизмом и болезнями сердца. Нечто похожее было характерно и для носителей хронических бактериальных инфекций мочеполовой системы и легких, подавлявших их при помощи двух антибиотиков — нитрофурантоина и даптомицина.
Все эти препараты, подчеркивают исследователи, далеко не всегда вызывали DIILD, и часто вероятность его появления зависела от дозы и продолжительности приема лекарства. По этой причине врачам не стоит отказываться от их применения в своей практике, хотя если есть альтернативные способы лечения, вероятно, стоит переключиться на них, заключают Уотертон и его коллеги.
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