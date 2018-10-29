Специалисты из Университета штата Флорида нашли способ худеть ничего не делая. Ученые предлагают сжигать жиры во сне, съев на ночь немного творога. Об этом сообщает Британский журнал питания.
Биологи провели ряд исследований, которые показывают, что похудеть можно, употребляя творог. По словам исследователей, небольшая порция молочного продукта за 30-60 минут перед сном запускает нужные для похудения процессы в организме, передает Корреспондент.
Естественный механизм сжигания жира и "перезагрузку" суточного цикла обмена веществ запускает белок казеин. Ученые объясняют такой "феномен" тем, что казеин становится причиной активации некоего "режима печки" в организме. В этом состоянии он расходует почти в два раза больше энергии на протравливания самого творога, сжигая при этом немного подкожного жира.
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