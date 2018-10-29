Под Пирамидой Луны в Мексике нашли вход в "загробный мир"

Археологи Национального института антропологии и истории вместе со специалистами Института геофизики Национального автономного университета Мексики обнаружили под Пирамидой Луны в Теотиуакане подземный туннель, который мог использоваться для погребальных ритуалов. Об этом сообщает портал Mexico News Daily.

В ходе предыдущих раскопок в 80-х годах исследователи находили человеческие останки с деформированными черепами, а также различные артефакты из зеленого камня, из-за чего у ученых возникли предположения, что аналогичные объекты можно встретить и под самой пирамидой, пишет РИА Новости.

Просканировав пирамиду с помощью электротомографии, археологи обнаружили на глубине восьми метров туннель, ведущий в подземную камеру длиной в 15 метров.

Пока ученым неизвестно, что находится внутри нее, однако размеры лабиринтов и характер предыдущих находок указывают на символическое значение этого помещения. Исследователи считают, что под пирамидой находится образ "загробного мира", каким его видели жители Мезоамерики.

Пирамиду Луны построили между 200 и 450 годом нашей эры. Лестница строения ведет к Дороге мертвых, а на ее вершине располагается площадка, использовавшаяся для ритуальных церемоний в честь богини Луны и воды в ацтекской мифологии — Чальчиутликуэ.





