Группа астрономов из Австралийского национального университета ведет наблюдения за медленной смертью расположенной вблизи Млечного Пути галактики. Недавно был замечен мощный отток водорода из карликовой галактики Малое Магелланово Облако (ММО). Это говорит о прекращении процесса звездообразования, пишет Science Alert.
Данная карликовая галактика расположена в 200 тысячах световых лет от Земли. Диаметр ее составляет 7 тысяч световых лет, что более чем в десять раз меньше Млечного Пути, передает Корреспондент.
Наблюдение за галактикой ученые вели с помощью австралийского радиоинтерферометра ASKAP. Водород, отток которого был не так давно замечен, является основным компонентом, необходимым для звездообразования.
Эти процессы происходят в центральной перемычке, где все еще продолжают появляться новые звезды. Масса уходящего газа, по подсчетам астрономов, составляет 10 миллионов масс Солнца.
Газ выбивается за пределы галактики крупными звездами благодаря ветру и вспышкам сверхновых. В конечном счете, процесс уничтожает галактику, подпитывая Магелланов Поток - цепочку облаков газа, протянувшихся до Южного полюса Млечного Пути.
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