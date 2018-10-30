На первый взгляд, новость о рождении ребёнка в космосе может показаться выдумкой жёлтой прессы. Между тем это реальные планы нидерландской компании SpaceLife Origin, осуществление которых может приблизить колонизацию других планет.
Генеральный директор и основатель компании SpaceLife Origins Кес Малдер (Kees Mulder) выступил с докладом на инновационном саммите Harvest, который прошёл в Калифорнии. Малдер с уверенностью заявил, что рождение первого ребёнка в космосе станет возможным уже в 2024 году, передает вести.ru.
В целом специалисты компании SpaceLife Origin анонсировали сразу три грандиозные миссии, запланированные на 2020-2024 годы. Все программы должны заложить основу для будущей колонизации Марса и Луны, создав условия для размножения на них людей.
Первая программа носит название Ark ("Ковчег"). Её целью является сохранение человеческих "семян жизни" в космосе. Речь идёт о тысяче защищённых трубках с человеческими половыми клетками. Старт проекта запланирован уже на 2020 год.
Специалисты планируют собирать клетки в сертифицированных компанией клиниках ЭКО по всему миру. Затем они (яйцеклетка, сперматозоид и однодневный эмбрион) будут сохранены в безопасных местах на Земле и в космосе (скорее всего, в спутниках на орбите). Клетки будут помещены в специальные сосуды, защищённые от радиации.
Стоимость одной такой трубки с "семенами жизни" будет варьировать от 30 до 125 тысяч долларов США (1974900 до 8228750 рублей по курсу 30.10.2018). То есть ожидается, что идеей проникнуться обеспеченные люди, которые смогут позволить себе распространить потомство на другие планеты. Планируется создать 750 таких коммерческих трубок и 250 "бесприбыльных" трубок, которые позволят "увеличить разнообразие и соблюсти этнический баланс".
Все "родители" таких эмбрионов смогут наблюдать за их состоянием практически в режиме онлайн. На борту спутников будут установлены камеры.
Вторую миссию специалисты назвали Lotus ("Лотус"), её цель – зачать ребёнка на орбите в 2021 году. В данном случае речь идёт об искусственном оплодотворении, а не о половом акте в космосе.
Как пишут представители нидерландской компании, они уже разрабатывают собственный космический инкубатор для эмбрионов.
Согласно планам, специалисты отправят в космос инкубатор, содержащий сперматозоиды и яйцеклетки. Оказавшись в космосе, эксперты проведут процедуры по созданию из них эмбрионов. Спустя четыре дня инкубатор вернётся на Землю, где учёные проведут проверку состояния зародышей.
Технологии, которые будут использованы в программе, обеспечат в инкубаторе нормальную земную гравитацию, поэтому эмбрион не пострадает от зачатия в невесомости. На сегодняшний день специалисты не раскрывают технологические детали программы.
Отмечается, что инкубатор будет способен генерировать регулируемые уровни искусственной гравитации, что позволит проводить исследования по развитию эмбриона в условиях Луны и Марса.
Дальнейшее внедрение эмбрионов в матку женщины в рамках процедуры ЭКО, беременность и сами роды будут происходить на Земле.
В команде женщин, которые захотят зачать и выносить "космического младенца", будет 50 мест. Стоимость каждого будет варьироваться от 250 тысяч до пяти миллионов долларов США ( от 16431875 до 328637500 рублей по курсу 30.10.2018).
И, наконец, третья миссия – Cradle ("Колыбель"). Цель программы действительно грандиозна, поскольку речь идёт о первом рождении ребёнка в космосе к 2024 году.
"Это маленький шаг для ребёнка, но гигантский шаг для всего человечества", — говорит доктор Эгберт Эделбрук (Egbert Edelbroek), директор по стратегии и инновациям SpaceLife Origins.
Когда все процессы будут отлажены и проверены на безопасность, женщины должны будут забеременеть и родить на орбите (где это можно будет осуществить, пока не понятно, хотя голландцы пишут о некой космической станции).
Провести роды планируется на высоте 400 километров на поверхностью Земли в рамках 24-36-часовой миссии (как беременные женщины попадут в космос, не уточняется) и под неусыпным контролем профессионально медицинской команды с наивысшим уровнем подготовки и всем необходимым оборудованием. В SpaceLife Origin отмечают, что роды будут стимулированы в космосе на сроке восьми с половиной месяцев, если этому ничего не помешает.
Специалисты компании пообещали, что их команда экспертов обеспечит безупречную и безопасную технологию, дабы сделать возможным следующий шаг в эволюции человека.
На сегодняшний день компания SpaceLife Origin ищет добровольцев, желающих родить первого человека в космосе. Важное условие: будущие родители уже должны иметь двух детей без серьёзных заболеваний.
Согласно планам, все кандидатки будут проходить полное медицинское обследование и пользоваться космическими тренажёрами. При этом они не будут выполнять сложные задачи, являющимися обязательными для астронавтов. Отбор кандидатов начнётся в 2022 году.
Стоимость этой миссии, а также полные условия будут раскрыты на более поздних этапах работы.
Отмечается, что все три миссии разработаны таким образом, чтобы улучшать итог предыдущей программы. Таким образом будет разработана безопасная, проверенная поэтапная методология и запатентована уникальная технология.
Все программы разрабатываются при участии этических, медицинских, технических и юридических экспертов, отмечает компания.
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