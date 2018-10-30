Доля витамина D в организме оказалась одним из самых сильных факторов влияния на здоровье сердца и сосудов и способность выдерживать длительные нагрузки. К такому выводу пришли кардиологи, опубликовавшие статью в журнале EJPC.
"Наше исследование показывает, что большие количества витамина D в организме статистически связаны с более высокой выносливостью. Вдобавок, все хорошо знают, что он благотворно влияет на кости и сердце. Поэтому всем людям стоит поддерживать его уровень, используя пищевые добавки или просто почаще выходя на солнце", — рассказывает Амр Мараван (Amr Marawan) из университета Вирджинии (США).
Рыбий жир и витамин D, как показывают исследования последних лет, обладают множеством полезных свойств, о которых ученые ранее не подозревали. К примеру, они выяснили, что витамин D понижает вероятность смерти от инфаркта, замедляет развитие рассеянного склероза и защищает мозг алкоголиков от дальнейших повреждений, передает РИА Новости.
Мараван и его коллеги открыли еще одно позитивное качество витамина D, наблюдая за здоровьем и физическим состоянием двух тысяч добровольцев, участвовавших в мониторинговом проекте NHANES в первой декаде 2000-х годов.
Он проводился среди медсестер и медработников. Участники мониторинга регулярно проходили всесторонние обследования и тесты на выносливость, а также сообщали врачам о диете, уровне физической активности и вредных привычках. Обширный набор данных, собранных организаторами NHANES, помог понять, как витамин D влияет на здоровье.
Выяснилось, что чем больше витамина D присутствовало в организме участников исследования, тем лучше они переносили нагрузки.
К примеру, самые большие любители рыбьего жира примерно в три раза лучше выступали в тестах на "дыхалку", максимальное потребление кислорода, чем остальные участники опытов. Что интересно, подобные различия наблюдались во всех возрастных и половых категориях, что говорит об одинаковой пользе витамина D и для молодых, и для пожилых мужчин и женщин.
Ученые подчеркивают, что подобные опыты не говорят о том, что рыбий жир или другие пищевые добавки с витамином D можно бездумно употреблять в любых количествах – при их избытке в организме развиваются серьезные нарушения, обнуляющие все плюсы от приема этих препаратов. В ближайшее время кардиологи планируют вычислить оптимальную дозу витамина D, максимально улучшающую выносливость, но не вызывающую побочных эффектов.
Комментарии
- Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах
- Ученые зафиксировали смерть близлежащей галактики
- Под Пирамидой Луны в Мексике нашли вход в "загробный мир"
- Азиатские ученые создали жидкого робота
- Найден способ быстро похудеть во сне
- Ученые назвали три десятка лекарств, опасных для легких
- Ученые заявили, что здоровой пищи на всех не хватит
- Ученые предлагают вмонтировать в пожарную сигнализацию голос мамы
- Стал известен секрет идеального загара
- Ложь научились распознавать по почерку
- Адель стала самой богатой знаменитостью Британии в возрасте до 30 лет
- Зонд NASA рекордно близко подошел к Солнцу
- В Молдове запустили первый общественный портал по продвижению здоровья
- Окончательно решение: КС оставил в силе обязательную вакцинацию детей
- Складной смартфон Samsung получит "безграничный дисплей"
- Истинная цель визита в США лидера Платформы "ДА". Настоящий владелец партии Виктор Цопа ищет новые контакты с продавцами оружия?
- Банкноту в тысячу долларов продали за два миллиона
- Четырехлетняя девочка из Кишинева скончалась в самолете по пути в Вену
- Названы самые надежные автомобили
- Под Пирамидой Луны в Мексике нашли вход в "загробный мир"
- В Молдове произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
- В Одессе отступило море. ФОТО
- Ехал со скоростью 90 км/ч: патрульным пришлось силой вытаскивать нарушителя из машины. ВИДЕО
- Неизвестный сообщил о бомбе в одном из вагонов поезда "Москва-Кишинев"
- Бывший председатель ассоциации детсада "Лэстэраш" арестован на 30 суток
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Возможно, вы почувствуете боли в области желудка. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Постарайтесь избежать ссоры с любимым человеком, возможно сегодня это окажется сложно выполнить. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Именно сегодня Вам, возможно, повезет решить проблемы личной жизни. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md