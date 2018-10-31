Октавиан Армашу: Деньги для повышения зарплат есть

Министр финансов Октавиан Армашу заверяет, что финансовые ресурсы для осуществления реформы заработной платы есть. В этом контексте министр отметил рост поступлений в государственный бюджет. Об этом он заявил в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова 1.

„Такой рост поступлений стал возможным благодаря реформам, которые были внедрены в области налогового и таможенного администрирования. Были реализованы серьезные реформы, было удалено очень много негативных элементов, которые существовали в прошлом. Налоговая и таможенная службы были обновлены, они работает эффективнее, и в этом году, например, рост поступлений с налогов составил 20%”, - заявил министр.



По его словам, поступления в бюджет растут быстрее, чем экономический рост в связи с тем, что удалось расширить налоговую базу за счет роста налоговой дисциплины. „Или, проще говоря, потому, что больше людей начали платить налоги. Соответственно, появляются деньги в бюджете, и этот рост превращается в возможность реализовать реформу системы оплаты труда”, - заявил министр. Он признал, что не экономический рост государства лежит в основе реформы заработной платы, передает IPN.



Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что повышение заработной платы не является существенным. Предлагается в течение трех лет чтобы заработная плата выросла в среднем на 30%, что не очень большое увеличение по сравнению с предыдущим периодом.



„На мой взгляд, главным успехом данного проекта является то, что удалось предложить единый подход во всей бюджетной системе. Но следует проанализировать, если хорошо ли это или нет. С одной стороны, повышение заработной платы, когда оно происходит, должно касаться всех бюджетников, с другой стороны, эта униформизация не всегда дает результаты”, - сказал Виорел Гырбу. По словам эксперта, экономический рост в 4,5% не настолько велик, чтобы привести к росту заработной платы.



Новый закон об оплате труда в бюджетном секторе разработан и должен быть предложен для публичных консультаций. Власти надеются, что проект будет принят в ходе нынешней сессии парламента, а с 1 декабря положения закона начнут действовать. Инициатива предусматривает повышение заработной платы работников здравоохранения, образования, культуры, а так же местных органов власти.