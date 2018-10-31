Министр финансов Октавиан Армашу заверяет, что финансовые ресурсы для осуществления реформы заработной платы есть. В этом контексте министр отметил рост поступлений в государственный бюджет. Об этом он заявил в рамках передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Молдова 1.
„Такой рост поступлений стал возможным благодаря реформам, которые были внедрены в области налогового и таможенного администрирования. Были реализованы серьезные реформы, было удалено очень много негативных элементов, которые существовали в прошлом. Налоговая и таможенная службы были обновлены, они работает эффективнее, и в этом году, например, рост поступлений с налогов составил 20%”, - заявил министр.
По его словам, поступления в бюджет растут быстрее, чем экономический рост в связи с тем, что удалось расширить налоговую базу за счет роста налоговой дисциплины. „Или, проще говоря, потому, что больше людей начали платить налоги. Соответственно, появляются деньги в бюджете, и этот рост превращается в возможность реализовать реформу системы оплаты труда”, - заявил министр. Он признал, что не экономический рост государства лежит в основе реформы заработной платы, передает IPN.
Экономический эксперт Виорел Гырбу считает, что повышение заработной платы не является существенным. Предлагается в течение трех лет чтобы заработная плата выросла в среднем на 30%, что не очень большое увеличение по сравнению с предыдущим периодом.
„На мой взгляд, главным успехом данного проекта является то, что удалось предложить единый подход во всей бюджетной системе. Но следует проанализировать, если хорошо ли это или нет. С одной стороны, повышение заработной платы, когда оно происходит, должно касаться всех бюджетников, с другой стороны, эта униформизация не всегда дает результаты”, - сказал Виорел Гырбу. По словам эксперта, экономический рост в 4,5% не настолько велик, чтобы привести к росту заработной платы.
Новый закон об оплате труда в бюджетном секторе разработан и должен быть предложен для публичных консультаций. Власти надеются, что проект будет принят в ходе нынешней сессии парламента, а с 1 декабря положения закона начнут действовать. Инициатива предусматривает повышение заработной платы работников здравоохранения, образования, культуры, а так же местных органов власти.
Комментарии
- Ион Кику: Доля теневой экономики сокращается, а поступления в госбюджет растут
- С начала года трудовые мигранты перевели в Молдову почти миллиард долларов
- Вячеслав Ионицэ: впервые в Молдове средняя зарплата по экономике составит 315 евро в месяц
- За восемь месяцев 2018 года объем промышленного производства увеличился на 7,4%
- Объем грузоперевозок вырос более чем на 9%
- Вызовет ли повышение зарплат бюджетникам резкую инфляцию в Молдове?
- Экономисты оценили инициативу о повышении зарплат работников бюджетной сферы
- НБМ: Официальные резервные активы достигли нового максимума
- В свободных экономических зонах зарегистрирован значительный рост
- Молдавские фрукты и овощи будут подвергать контролю качества
- Появилось видео с места взрыва у здания ФСБ в Архангельске
- Более 90 столичных детсадов оборудуют новой мебелью до конца года
- Учёные назвали главную причину болезней человека
- Жительница Кагула пыталась вывезти из страны около 500 гр ювелирных изделий
- В Якутии прикованный к батарее мужчина сварился заживо при попытке сбежать
- Бойня в Керчи: восемь раненых в тяжелом состоянии
- Просившая милостыню на вокзале китаянка оказалась матерью бизнесмена
- Вступили в силу новые правила по ввозу и вывозу крупных сумм денег через границу Молдовы
- В Кишиневе открыли первый центр для стерилизации бездомных животных
- Эстонский паром потерял управление и застрял в Балтийском море
- Трагедия в Кантемирском районе: третий ребенок погиб от отравления химикатами
- В Молдове произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
- В Одессе отступило море. ФОТО
- Бойня в Керчи: восемь раненых в тяжелом состоянии
- Ехал со скоростью 90 км/ч: патрульным пришлось силой вытаскивать нарушителя из машины. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md