Названа главная опасность Хэллоуина для детей

Американские ученые выяснили, что Хэллоуин является самым опасным днем в жизни ребенка. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале JAMA Pediatrics во вторник, 30 октября.

Медики проанализировали статистику, собранную дорожными службами США с 1975 по 2016 год. Их интересовало, как сильно меняются показатели по частоте ДТП и связанных с ними смертей во время этого праздника, пишет Известия.

Наблюдения показали, что в Хэллоуин действительно погибает значительно больше людей, чем в соседние с ним будние дни. В среднем число жертв дорожных аварий было больше на 43% в пиковые вечерние и ночные часы праздника.

При этом повышение было распределено крайне неравномерно по разным возрастным группам. К примеру, праздник практически не влиял на вероятность гибели взрослых, а вот среди детсадовцев и первоклассников ситуация была кардинально иной.

Так, в вечерние часы Хэллоуина дети попадали под колеса автомобилей в 5–10 раз чаще, чем в другие дни. Схожие, но менее масштабные картины наблюдались среди посетителей начальной школы и подростков в возрасте от 9 до 12 и от 13 до 17 лет, отмечает «РИА Новости».

По мнению специалистов, проблему можно решить, запретив на Хэллоуин дорожное движение в местах скопления детей в вечерние часы или же ограничив скорость движения в это время.

Хэллоуин традиционно отмечается каждый год 31 октября преимущественно в англоязычных странах в канун Дня всех святых. Во время празднования дети часто надевают костюмы монстров и чудовищ и ходят от дома к дому, чтобы выпрашивать сладости с вопросом «Сладость или пакость?» (Trick or treat?). «Пакость» (trick) означает шуточную угрозу причинить зло хозяину дома или его имуществу, если он не даст детям угощения.