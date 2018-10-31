Австралийские ученые с помощью радиотелескопов обнаружили быстрые радиовсплески, которые не наблюдаются на низких частотах. При изучении их источников в космосе объяснения явлению исследователи не нашли. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на Phys.org.
По словам специалистов из Университета Кертина (Австралия), сигналы представляют собой необычайно быстрые и яркие вспышки, поступающие из глубокого космоса, передает Известия.
При этом вырабатываемая в течение миллисекунд энергия сравнима с энергией, которое Солнце испускает в течение тысяч лет.
Астрономы провели поиск источников быстрых радиовсплесков с помощью радиоинтерферометра ASKAP, который фиксирует сигналы на высоких частотах (700–1800 МГц) и антенной решетки Murchison Widefield Array (MWA), способной улавливать излучение в диапазоне 80–300 МГц.
ASKAP зафиксировал несколько ярких источников на частоте 1,4 ГГц, а MWA не увидел их, хотя был направлен в ту же область неба.
По словам ученых, такой результат является неожиданным, так как его нельзя объяснить явлением уширения импульса, в результате рассеяния радиоволн.
Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с какими-либо катастрофами в космосе, например гибелью звезд. Но есть и те, кто связывает радиосигналы с действиями инопланетных цивилизаций.
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