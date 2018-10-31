Учёные из Медицинского центра Шарите обнаружили, что во время процесса редактирования генов иммунные клетки начинают реагировать на внедрение "посторонних объектов", являющихся частью инструмента для генетического редактирования.
Генетики выяснили, что иммунная система активирует защитный механизм, который сводит на нет усилия по изменению генетической структуры. Эта особенность организма, по данным немецких генетиков, не позволяет создать абсолютно здорового и не подверженного заболеваниям человека, пишет журнал Nature.
Ранее белок Cas9 планировали использовать как "строительный материал" в генетическом редакторе CRISP, с помощью которого можно "выбивать" дефектные гены из цепочки ДНК, пишет life.
Следующим этапом исследований станет поиск эффективного инструмента для "отключения" иммунной системы или её части. Такой шаг, по данным учёных, позволит упростить генетическое вмешательство в организм и расширит возможности современной медицины.
Комментарии
- Ученые: вера в призраков делает людей лучше и моральнее
- Ученые обнаружили в космосе загадочные радиосигналы
- Названа главная опасность Хэллоуина для детей
- Ученые назвали самый полезный витамин для сердца и сосудов
- Голландцы ищут добровольцев, готовых зачать и родить ребёнка в космосе в 2021-2024 годах
- Ученые зафиксировали смерть близлежащей галактики
- Под Пирамидой Луны в Мексике нашли вход в "загробный мир"
- Азиатские ученые создали жидкого робота
- Найден способ быстро похудеть во сне
- Ученые назвали три десятка лекарств, опасных для легких
- В центре Кишинева столкнулись такси и легковой автомобиль. ВИДЕО
- В Италии ущерб сельскому хозяйству от непогоды превысил 150 миллионов евро
- Инженеры разработали необычный костюм на Хеллоуин для мальчика-инвалида
- У правительства есть деньги на повышение зарплат
- Везунчики и лузеры ноября-2018: астролог составил гороскоп для всех знаков Зодиака
- Бойня в Керчи: восемь раненых в тяжелом состоянии
- Просившая милостыню на вокзале китаянка оказалась матерью бизнесмена
- Вступили в силу новые правила по ввозу и вывозу крупных сумм денег через границу Молдовы
- В Кишиневе открыли первый центр для стерилизации бездомных животных
- Эстонский паром потерял управление и застрял в Балтийском море
- Трагедия в Кантемирском районе: третий ребенок погиб от отравления химикатами
- В Молдове произошло землетрясение магнитудой 5 баллов
- В Одессе отступило море. ФОТО
- Бойня в Керчи: восемь раненых в тяжелом состоянии
- Ехал со скоростью 90 км/ч: патрульным пришлось силой вытаскивать нарушителя из машины. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Уделите больше внимания детям, надолго не упускайте их из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня возможны перемены. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Смело назначайте свидания.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. Встреча с друзьями обещает интересный вечер. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Общение с близкими и любимыми доставит удовольствие. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Предайтесь фантазиям, и Вы не пожалеете. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День будет напряженным с самого утра. Вас будут волновать вопросы материального характера. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Не стоит горячится и волноваться, иначе не избежать печального исхода. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Возможны приятные приключения. Чтобы не проспать на работу, желательно завести надежный механический будильник, так как электронный Вы наверняка не услышите. В голову придут плодотворные идеи.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Дома будут царить мир и покой, настроение и самочувствие будут на высоте. Чтобы избежать неприятностей, возможно, вам необходимо изменить манеру поведения и отношения к некоторым знакомым. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Мечты должны соответствовать реальности. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы бодры и инициативны, все дела будут удаваться. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Соблюдайте во всем меру, особенно это касается острого и соленого. Хорошо пойдут дела на бирже.
|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md