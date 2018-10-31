У правительства есть деньги на повышение зарплат

У правительства есть деньги на повышение зарплат - профицит бюджета достиг 1,8 миллиарда леев.

Реформа оплаты труда, продвигаемая правительством и предусматривающая существенный рост зарплат в бюджетном секторе — примерно для 200 тысяч сотрудников — вызвала обсуждения в обществе, пишет Poșta de Știri со ссылкой на отчеты правительства.

Некоторых из них — положительные, другие — критикующие. Однако, есть и третья категория лиц, которые просто не хотят верить, что нечто подобное возможно, и обвиняют правительство в том, что оно дает обещания, у которых нет финансового покрытия, пишет publika.md.

Хорошо, что есть дискуссии, но лучше всего, когда правительство дает ответы. Еще лучше демонстрируют ситуацию цифры. Последний отчет об исполнении национального публичного бюджета показывает, что государству удалось собрать намного больше доходов, чем предусмотрено расходов.

Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2018 года, в национальном публичном бюджете был аккумулирован профицит (разница между доходами и расходами) в размере около 1,8 миллиарда леев. Эта сумма легко может покрыть необходимое финансирование для повышения зарплат в 2019 году.

Министерство финансов утверждает, что для этих целей необходимо 1,3 миллиарда леев. Таким образом, все, что было рассчитано, предусмотрено. Как минимум, об этом говорят цифры из отчета правительства. Более того, на 2019 год прогнозируется новый экономический рост, и соответственно, рост бюджетных доходов.