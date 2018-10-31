Ученые выявили еще одну опасность соли

Ученые Йельского университета (США) выяснили, что употребление большого количества соли приводит к увеличению риска развития рассеянного склероза. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты обнаружили, что при большой концентрации соли в клетках человека происходит активация сигнального пути Wnt, который приводит к нарушению работы регуляторных Т-клеток, которые производят цитокины интерферон-гамма и интерлейкин-10. Дисбаланс в этих цитокинах приводит к поражающему центральную нервную систему воспалению, пишет Известия.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга.

Заболевание чаще всего возникает в возрасте от 15 до 40 лет. Его особенность — одновременное поражение нескольких различных отделов нервной системы, что приводит к появлению у больных разнообразных неврологических симптомов.