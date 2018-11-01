Первые результаты налоговой реформы: ряд частных компаний повысили зарплаты работников на 10%

Налоговая реформа дает первые результаты. Ряд частных компаний повысил работникам зарплаты на 10%. На эти цели направили средства, сэкономленные после снижения на 12-18% налога на прибыль и на 5% выплат в соцфонд.

Управляющий кондитерской фабрикой Игорь Унгуряну увеличил зарплаты более чем 500 работникам сразу после запуска реформы.

"Налоговая реформа позволит экономить в год почти миллион 500 тысяч леев. Кондитер получит за 15 рабочих дней 5000-5200 леев, а не 4200-4500, как раньше", - сказал коммерческий директор Игорь Унгуряну.

Повышение зарплат ждет и полторы тысячи работников одной из сети гипермаркетов. Оно в этом году второе. Вскоре после зимних праздников оклады на предприятии выросли на 11%, а после запуска налоговой реформы - еще на 7%.

Налоговая реформа вступила в силу 1 октября. Она призвана стимулировать предпринимательство, сократить теневую экспертизу и способствовать повышению доходов населения.

После запуска реформы впервые в Молдове от налогообложения были освобождены зарплаты ниже двух тысяч леев.