Лимит гарантирования могут увеличить с 20 до 50 тысяч леев

Законопроект об увеличении лимита гарантирования депозитов должны утвердить сегодня в парламенте. Он предусматривает повышение лимита с 20 до 50 тысяч леев.

Кроме того, согласно поправкам, с января следующего года лимит гарантирования будут выплачивать и юридическим лицам. До сих пор гарантировались лишь вклады физических лиц. Теперь на выплату лимита смогут рассчитывать около четырех миллионов депонентов, общая страховая сумма превышает 13 с половиной миллиардов леев.

Лимит гарантирования - это максимальная сумма, выплачиваемая депоненту банком, независимо от количества, размера и валюты депозитов. С первого января этого года его увеличили с шести до 20 тысяч леев.





