Ученые открыли неожиданную пользу аппендицита

Международная группа ученых выяснила, что удаление аппендикса — червеобразного отростка слепой кишки — значительно уменьшает риск развития болезни Паркинсона. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine, сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Ученые отмечают, что аппендикс содержит большое количество белка альфа-синуклеина, который образует агрегаты в мозге пациентов с болезнью Паркинсона и является возможной причиной этого расстройства. Для того чтобы проверить данные сведения, исследователи проанализировали эпидемиологические данные, содержащие сведения о распространенности заболевания центральной нервной системы среди 1,6 млн жителей Швеции, пишет Известия.

В итоге оказалось, что люди, которые страдали от аппендицита и перенесли операцию, заболевали болезнью Паркинсона на 19,3% реже. Кроме того, операция замедляла наступление данного заболевания в среднем на 3,6 года. При этом наибольший эффект наблюдается среди сельского населения, что указывает на дополнительное влияние со стороны факторов внешней среды.

Аппендицит — это воспаление червеобразного отростка слепой кишки разной степени выраженности. Это одно из наиболее частых заболеваний брюшной полости, требующих хирургического вмешательства.