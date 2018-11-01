Названы самые грязные места в салонах самолетов

Исследователи обнаружили стафилококк, кишечную палочку и другие разновидности бактерий на спинках, подголовниках и карманах самолетных сидений. Подголовники оказались наиболее загрязненными, сообщает Foxnews.

Ученые собрали образцы с пяти разных поверхностей самолета — подголовника, кармана на спинке сиденья, ручки туалета и ремня безопасности.

Исследования проводились в 18 бортах трех канадских авиалиний. "Я был поражен тем, насколько много бактерий мы обнаружили там", — заявил Кейт Уорринер, микробиолог из Гуэльфского университета.

Почти половина мазков с подголовников показала очень высокий уровень загрязнения, а на некоторых из них обнаружились стафилококк и кишечная палочка, пишет Моя Планета.