Млечный Путь "воровал" звезды у других галактик

После столкновения с другой галактикой, диск млечного пути стал толще. Инцидент произошел около 10 миллиардов лет назад. Об этом сообщает Nature.

Звезды на окраинах нашей галактики оказались "пришельцами". Специалист из Гронингенского университета Амина Хельми с коллегами заключили, что значительна часть внутреннего гало Млечного Пути сформировалась после столкновения с меньшей галактикой, пишет Корреспондент.

Выводы ученых построены на анализе химического состава, возраста, траектории движения звезд и их количество в определенных районах. Данные астрономы получили с помощью телескопа Gaia.Также ученые создали компьютерную модель возможного столкновения.

Ученые уверенны, что Млечный Путь формировался в результате множества столкновений с другими галактиками. Но сколько их было и когда происходили эти столкновения неизвестно.