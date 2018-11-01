Ученые раскрыли главный секрет египетских пирамид

Учёные из университета в Каире и британские археологи выяснили, что для перемещения крупных камней из алибастра древние египтяне построили наклонный пандус. Пандус с определённым углом наклона позволял перевозить крупные объекты с минимальными усилиями, пишет Daily Mail.

На данный момент учёным стало известно, что древний пандус использовался до правления фараона Хуфу, для которого была построена 146-метровая Великая пирамида, передает life.

Отмечается, что пандус, возраст которого оценивается в 4,5 тыс. лет, был обнаружен практически случайно — во время строительных работ. Точная технология строительства пирамид учёными до сих пор не восстановлена.