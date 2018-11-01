С начала 2018 года налоговые поступления в бюджет выросли на 15%

Налоговые поступления в бюджет выросли за год на 15%. По итогам девяти месяцев они составили 30 миллиардов леев. В тот же период 2017-го эта сумма была на четыре миллиарда меньше.

Как сообщает Государственная налоговая служба, в государственный бюджет поступило налогов на 13 миллиардов 600 миллионов леев, или почти на два миллиарда больше, чем в первые девять месяцев прошлого года.



В бюджет социального страхования собрано налогов почти на десять с половиной миллиарда леев, а в бюджет медицинского страхования - на три миллиарда 300 миллионов.



На 13% выросли налоговые поступления в местные бюджета. По итогам девяти месяцев они составили три миллиарда 200 миллионов леев.







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