Ежегодная денежная компенсация преподавателям школ не будет облагаться налогами. Согласно законопроекту, утвержденному парламентом, ее не включат в валовый доход, как делали раньше. Так же поступят и в отношении расходов на ремонт собственных транспортных средств, используемых для предоставления услуг дорожного пассажирского транспорта «такси», в размере 100%.
Другое изменение предусматривает, что для налогоплательщиков, которые прекращают деятельность в течение налогового периода, ставка подоходного налога составляет 1% от объекта налогообложения, но не менее 250 леев за каждый месяц осуществления деятельности. Для налогоплательщиков, прекративших деятельность в течение налогового периода, расчет подоходного налога осуществляется путем применения ставки налога на доход от независимой деятельности, которая не может составить менее 2500 леев за каждый месяц осуществления деятельности, пишет kp.md.
Проект регламентирует и снижение ставки НДС на 10% на услуги размещения в отеле, апартаментах, мотеле, туристической вилле, бунгало, туристическом пансионате, агротуристическом пансионате, кэмпинге или лагере для отдыха, предоставляемые экономическими агентами. Ставки НДС, сниженные на 10%, будут применяться и в отношении продовольственной продукции, напитков, за исключением подакцизных товаров, поставляемых экономическими агентами в рамках осуществления деятельности по проживанию и/или общественному питанию.
Проект был поддержан в окончательном чтению 57 из общего числа присутствующих в зале заседаний.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. Ваша работа и долг перед близкими поглотят все Ваше внимание. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожны с начальником.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День в целом благоприятен. Вас может ожидать много неотложной работы дома. Хороший момент для начала ремонта, переделок в квартире, покупки мебели. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День будет отмечен высокой активностью. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Побольше решительности и сосредоточенности.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Сегодня домашних животных вести к ветеринару не следует, по возможности отложите это мероприятие на несколько дней. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Радостным и полезным окажется общение со старшими родственниками, с друзьями. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Благоприятны предпринимательство и торговля.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День подобьет Вас на споры со старшими. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Возможны незапланированные доходы, однако почти все придется потратить на детей или на подготовку к предстоящему отъезду в отпуск всей семьей. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День хорош для деловых начинаний. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
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