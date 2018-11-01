Парламент утвердил новые налоговые льготы

Ежегодная денежная компенсация преподавателям школ не будет облагаться налогами. Согласно законопроекту, утвержденному парламентом, ее не включат в валовый доход, как делали раньше. Так же поступят и в отношении расходов на ремонт собственных транспортных средств, используемых для предоставления услуг дорожного пассажирского транспорта «такси», в размере 100%.

Другое изменение предусматривает, что для налогоплательщиков, которые прекращают деятельность в течение налогового периода, ставка подоходного налога составляет 1% от объекта налогообложения, но не менее 250 леев за каждый месяц осуществления деятельности. Для налогоплательщиков, прекративших деятельность в течение налогового периода, расчет подоходного налога осуществляется путем применения ставки налога на доход от независимой деятельности, которая не может составить менее 2500 леев за каждый месяц осуществления деятельности, пишет kp.md.

Проект регламентирует и снижение ставки НДС на 10% на услуги размещения в отеле, апартаментах, мотеле, туристической вилле, бунгало, туристическом пансионате, агротуристическом пансионате, кэмпинге или лагере для отдыха, предоставляемые экономическими агентами. Ставки НДС, сниженные на 10%, будут применяться и в отношении продовольственной продукции, напитков, за исключением подакцизных товаров, поставляемых экономическими агентами в рамках осуществления деятельности по проживанию и/или общественному питанию.

Проект был поддержан в окончательном чтению 57 из общего числа присутствующих в зале заседаний.