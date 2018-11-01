Ученые: Океаны и моря "высасывают" тепло из Земли

Учёные из Национального управления океанических и атмосферных исследований и климатологи из Принстона выяснили, что Земля "высасывает" до 90 процентов лишнего тепла из Земли, предотвращая её перегрев, пишет Nature.

Исследователи выяснили, что океаны и моря выступают в роли планетарного радиатора с момента формирования Земли, однако особую актуальность это свойство мировых океанов приобрело лишь с началом глобального потепления, передает life.

Климатологи выяснили, что, если бы в океанах было гораздо меньше воды, средняя температура на планете увеличивалась бы на 6,5 градуса каждые 10 лет. При этом учёные отметили, что человечеству по силам "облегчить" океанам и морям работу. Для этого необходимо снизить количество вредных выбросов всего на 25 процентов. Этого, по мнению исследователей, будет достаточно для возобновления процесса саморегуляции климата и восстановления природного баланса.