Врачи рассказали, что с возрастом на самом деле происходит с лицом

Специалисты из Госпиталя Маунт Оберн установили: по мере старения лицо человека становится все более асимметричным. Отклонение составляет 0,06 миллиметра в каждые 10 лет, пишет The Daily Mail. Это ученые установили, исследовав лица 191 добровольца (возраст от 4 месяцев до 88 лет) с помощью трехмерной цифровой системы.

Изменения в особенности проявлялись в нижних двух третях лица (от бровей до носа и от носа до подбородка). По словам специалистов, одна из основных целей пластической хирургии - добиться симметрии. С помощью созданной системы врачи смогут предсказать исходы операций и спрогнозировать изменения внешности своих пациентов, передает Вести.ru.



Кстати, на внешность человека, по крайней мере женщины, может влиять количество детей. Если женщина хочет дольше оставаться молодой, то ей не следует рожать более двух детей, заявляют сотрудники Университета Бата. Дело в том, что сама беременность, кормление грудью и уход за ребенком ускоряют износ и старение организма.



Наблюдения показали: у многодетных матерей быстрее появляются морщины и темнеет кожа. Причина в том, что каждый ребенок вызывает в организме химический дисбаланс. Многодетные женщины часто больше предрасположены к болезням и меньше живут.