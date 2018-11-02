Психолог рассказала, что постоянное терпение того, что не нравится – это усилие, а иногда даже и насилие над собой.
Есть серьезная разница между терпением как компромиссом в отношениях, которое является неким осознанным и обоюдным вкладом, и терпением на износ. Об этом в своем блоге пишет психолог и гешальт-терапевт Мария Долгих, сообщает УНИАН.
По ее словам, терпение никак не связано с любовью и заботой о себе. "Это всегда усилие и иногда даже – насилие над собой. И важно осознавать – зачем и ради чего ты терпишь. Стоит ли овчинка выделки? Или ты сейчас терпишь, просто потому, что привык. Ты выдерживаешь", - отметила психолог.
Она объяснила, что, выдерживая много боли во взрослом возрасте, мы как бы посылаем самим себе послание: "ты не заслуживаешь нежности, заботы и любви".
"И это послание очень сильно влияет на всю нашу жизнь, постепенно разрушая нас; делая нас черствыми, нечувствительными и безрадостными", - подчеркнула Долгих.
"Когда есть возможность заметить свою боль, посочувствовать себе, появляется ценность себя и чувствительность к себе. Себя откровенно жалко. Все меньше можется терпеть без важного повода. Все больше понимаешь, что заслуживаешь нежности, заботы и любви", - подытожила гешальт-терапевт.
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