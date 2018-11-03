Ежегодно Молдова теряет около 9% ВВП из-за курильщиков

Ежегодно Молдова теряет около девяти процентов ВВП из-за курильщиков. Таковы данные исследования Всемирного банка. Согласно ему, сотрудники с этой вредной привычкой чаще болеют, обладают меньшей работоспособностью, из-за чего, в общем, и страдает экономика страны. Чтобы решить проблему, Всемирный банк предлагает увеличить акциз на сигареты. С мнением международных специалистов согласны и молдавские эксперты.

"Есть три очевидные истины. Курение влияет на продолжительность жизни человека, показатель смертности растет. Кроме того, курение влияет на ВВП. Большая часть расходов Минздрава приходится на лечение курильщиков".



Однако многие курильщики с мнением экспертов несогласны.



"Производительность зависит прежде всего, от атмосферы на работе. Многие люди курят только в стрессовых ситуациях".



"Может работоспособность и снижается, но мы платим налоги, есть акциз на сигареты, все это доходы в бюджет страны. Не думаю, что это проблема, все это компенсируется".



"Не уверен, что производительность связана с курением, в основном люди курят в перерывах или в свободное время".



Согласно официальным данным, зачастую люди начинают курить лет в 17. Большая часть курильщиков в Молдове - это молодежь.





