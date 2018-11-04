Группа учёных из Университета Эрлангена — Нюрнберга выяснила, что сочетание цинка и гидрохинонов, которые входят в состав шоколада, чая, кофе и вина, замедляет процесс старения. Результаты исследования были опубликованы на портале Phys.org.
Оказалось, что цинк активирует группы гидрохинона. В свою очередь, они создают естественную защиту от процесса окисления, происходящего в ходе дыхания человеческой клетки из-за образования побочного продукта — супероксида, повреждающего собственные биомолекулы, передает life.
Цинк в сочетании с гидрохиноном создаёт комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы, который защищает от дегенеративных процессов, вызванных окислением. В результате метаболизма супероксид может предотвращать повреждения организма, таким образом замедляя процесс старения.
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|Banca Nationala a Moldovei
vox.publika.md