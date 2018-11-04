Ученые составили список продуктов, замедляющих старение

Группа учёных из Университета Эрлангена — Нюрнберга выяснила, что сочетание цинка и гидрохинонов, которые входят в состав шоколада, чая, кофе и вина, замедляет процесс старения. Результаты исследования были опубликованы на портале Phys.org.

Оказалось, что цинк активирует группы гидрохинона. В свою очередь, они создают естественную защиту от процесса окисления, происходящего в ходе дыхания человеческой клетки из-за образования побочного продукта — супероксида, повреждающего собственные биомолекулы, передает life.

Цинк в сочетании с гидрохиноном создаёт комплекс, имитирующий фермент супероксиддисмутазы, который защищает от дегенеративных процессов, вызванных окислением. В результате метаболизма супероксид может предотвращать повреждения организма, таким образом замедляя процесс старения.