Японские ученые выяснили, что слезы раз в неделю (разумеется, в тех случаях, когда вам действительно хочется поплакать) могут оказывать на наше ментальное здоровье более благоприятное действие, чем чашка ромашкового чая, смех и даже дневной сон. Звучит удивительно? И тем не менее.
идефуми Йошида (Hidefumi Yoshida), который называет себя «учителем слез», организуя регулярные семинары и лекции на тему по всей Японии, уверен, что у плача больше психологических преимуществ, чем всем нам кажется, пишет Вести.ru.
«Акт плача более эффективен в снижении уровня стресса, чем смех или сон», — заявил он в интервью Japan Times.
Йошида объясняет, что прослушивание эмоциональной музыки, просмотр грустных фильмов и чтение книг, которые заставляют плакать, может иметь огромные преимущества для нашего самочувствия. Дело в том, что таким образом стимулируется активность парасимпатического нерва, замедляющего сердечный ритм, что обеспечивает расслабляющий эффект для всего организма.
В 2014 году Йошида объединился с Хидэго Аритой (Hideho Arita), преподавателем медицинского факультета из Университета Тохо (Toho University), чтобы начать серию лекций, направленных на повышение — только не удивляйтесь — осведомленности общества о здоровых бонусах, которые может обеспечить плач.
Что самое удивительное, предложение оказалось очень и очень востребованным в школах, университетах и бизнес-сообществах.
Но есть ли научное подтверждение тому, о чем говорит Хидефуми Йошида? Есть, и довольно много. Например, исследование «Tear Expert» Уильяма Фрея (William Frey) из Миннесотского университета (University of Minnesota), проведенное еще в 1981 году, показало, что плач может высвобождать эндорфины, способствующие ощущению счастья и улучшению субъективного благополучия.
Другое исследование, проведенное в 2008 году с участием более 3000 человек, показало, что плач помогает людям чувствовать себя намного лучше в сложных жизненных ситуациях. Эти данные позволили авторам говорить о том, что слезы можно и нужно рассматривать в качестве одной из форм терапии.
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