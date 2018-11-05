Эксперты выяснили, что больше всего пугает туристов

Путешественники во время поездки больше всего боятся потерять ребёнка. Соответствующий опрос провёл сервис по продаже авиабилетов Aviasales. За этот вариант проголосовало 29,6% респондентов.

На втором месте в списке фобий туристов оказался страх никуда не поехать по той или иной причине — 28,6% голосов. На третьей строчке расположилась боязнь потерять ногу — 24,9%.

Также путешественники боятся потерять паспорт или потеряться самому. В комментариях к опросу некоторые в шутку написали, что для них самое страшное — опаздывая на свой рейс, пробежать мимо Duty Free, передает life.