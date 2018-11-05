Найдена одна из старейших звезд во Вселенной

Астрономы обнаружили в Млечном пути одну из старейших звезд, известных на сегодня. Ее приблизительный возраст составляет порядка 13.5 миллиардов лет. Об этом пишет Science Alert.

Звезда имеет название 2MASS J18082002–5104378 и ее главной особенностью является практически полное отсутствие металлов, передает Корреспондент.

Именно отсутствие металлов говорит о возрасте звезды. По словам ученых, на заре формирования Вселенной они почти отсутствовали, в то же время в составе более молодых светил они присутствуют.

По своим размерам звезда в десять раз уступает Солнцу. В настоящее время она излучает тусклый свет, а обнаружили ее случайно, во время изучения более яркого светила.