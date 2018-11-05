Агентство Moody's пересмотрело позиции Молдовы в своем рейтинге

Агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и местной валюте Республики Молдова на "В3" и сохранило перспективу нашей страны как стабильную.

Согласно сообщению, решение принято в результате существенного экономического роста, умеренного государственного долга, повышения институционального потенциала на фоне трудностей в управлении и пониженной политической предсказуемости и снижения рисков в банковском секторе, сообщает publika.md.

В Moody's считают, что рейтинг долгосрочных государственных облигаций и депозитов в иностранной валюте остается неизменным на уровне «B2» и, соответственно, «Caa1», в то время как оценка для государственных облигаций и депозитов в местной валюте осталась «B2».

Решение, принятое Агентством финансовой оценки Moody's 2 ноября 2018 года, вызвано повышением 13 января 2017 года перспектив Республики Молдова в рейтинге B3 с отрицательных на стабильные. В Moody's отметили, что пересмотрели свое решение в результате «снижения рисков финансирования правительства» после подписания Соглашения с МВФ, «разблокирования внешнего финансирования» и «принятия новой структуры банковского регулирования, призванной укрепить управление банковской системой».