Агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и местной валюте Республики Молдова на "В3" и сохранило перспективу нашей страны как стабильную.
Согласно сообщению, решение принято в результате существенного экономического роста, умеренного государственного долга, повышения институционального потенциала на фоне трудностей в управлении и пониженной политической предсказуемости и снижения рисков в банковском секторе, сообщает publika.md.
В Moody's считают, что рейтинг долгосрочных государственных облигаций и депозитов в иностранной валюте остается неизменным на уровне «B2» и, соответственно, «Caa1», в то время как оценка для государственных облигаций и депозитов в местной валюте осталась «B2».
Решение, принятое Агентством финансовой оценки Moody's 2 ноября 2018 года, вызвано повышением 13 января 2017 года перспектив Республики Молдова в рейтинге B3 с отрицательных на стабильные. В Moody's отметили, что пересмотрели свое решение в результате «снижения рисков финансирования правительства» после подписания Соглашения с МВФ, «разблокирования внешнего финансирования» и «принятия новой структуры банковского регулирования, призванной укрепить управление банковской системой».
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День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Будьте осторожны с автомобилем.
|Banca Nationala a Moldovei
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