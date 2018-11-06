Ежедневное употребление орехов препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы. К такому выводу пришли специалисты Американской ассоциации сердца, сообщает EurekAlert в понедельник, 5 ноября.
Ученые проанализировала анкеты более 126 тысяч мужчин и женщин, не страдающих хроническими заболеваниями. Каждые четыре года участники исследования отвечали на вопросы о том, как часто и в каком количестве они едят орехи, пишет Корреспондент.
Выяснилось, что около 30 граммов продукта в день не только не принесут вреда фигуре, но и помогут в борьбе с ожирением. Кроме того, ученые пришли к выводу, что употребление такого количества любых орехов вместо аналогичной порции красного или обработанного мяса, картофеля фри или чипсов, а также десертов будет способствовать меньшему набору веса.
"Люди часто воспринимают орехи как продукты питания с высоким содержанием жира и калорий, поэтому они редко считают их здоровыми перекусами, однако на самом деле они способствуют меньшему набору веса и улучшению здоровья", – сказал один из авторов исследования Лю Ксяран.
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