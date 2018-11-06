Любителей черного кофе назвали склонными к садизму

Австрийские учёные выяснили, что любители чёрного кофе чаще других предрасположены к садизму, агрессии и психопатии, передаёт RD.

Специалисты Инсбрукского университета опросили 1000 взрослых человек на предмет вкусовых предпочтений и предложили пройти психологический тест. В частности, их интересовало, какой кофе они предпочитают. В результате выяснилось, что горький чёрный кофе чаще всего пьют люди, склонные к агрессии, нарциссизму, психопатии и даже садизму, пишет life.

Также выяснилось, что фанаты сладкого кофе, латте, гляссе в жизни являются более мягкими и эмпатийными людьми. В заключение учёные заявили, что частое потребление крепкого чёрного кофе не только может навредить здоровью, но и усугубить негативные черты характера.