Ученые показали паука-мутанта с "собачьей" головой

Арахнолог Андреас Кей показал фотографии одного из самых необычных и устрашающих пауков из когда-либо обнаруженных в природе. В широком смысле слова существо, обнаруженное учёным, нельзя назвать пауком: арахнид подвида Metagryne bicolumnata представляет собой причудливый гибрид паукообразных. Фотографии, размещённые научным ресурсом Science Alert, лишний раз подтверждают, что природа может формировать живые организмы самой странной формы.

Кей отметил, что паук, размеры которого не превышают человеческого ногтя, — один из самых древних видов живых организмов на Земле. Арахнолог отметил, что эти существа живут уже 400 млн лет и обитали на планете ещё до появления большинства динозавров. Учёный отметил, что паук абсолютно безвреден: его лапки не могу нанести вред даже небольшим насекомым, а тело лишено ядовитых желёз, пишет life.

Исследователь отмечает, что большинство пауков со зловещим окрасом лишены способности наносить вред, а яркая и агрессивная окраска является своеобразным средством для устрашения хищников. Именно для этой цели эволюцией была создана "голова собаки" — нарост чёрного цвета в верхней части тела. Паукообразные этого вида редки даже в дикой природе. Впервые эти существа были обнаружены в 1959 году немецким специалистом по паукообразным Карлом Фридрихом Роуэром.