Результаты налоговой реформы: оклады сотрудников магазинов электроники увеличили на 10%

Налоговая реформа, старт которой был дан первого октября, способствовала росту зарплат работников магазинов электробытовой техники, строительных компаний и предприятий легкой промышленности. У многих оклады повысились от 10 до 13%.

"В начале года повысили на 10%. Сейчас, в октябре еще раз повысилась на 10%", - говорит консультант магазина электротехники Александр Нану.

Предприниматели говорят, что налоговая реформа позволит существенно сэкономить средства.

На 10% решила повысить зарплаты своим сотрудникам и администрация столичной мебельной фабрики. Денис Софронович полтора года назад вернулся из России и устроился администратором в мебельный салон. Он говорит, что доволен зарплатой и тем, что ее периодически повышают.

"Так как дома, нигде не бывает. Я доволен", - сказал администратор мебельного салона Денис Софронович.

Директор текстильной фабрики Наталья Болохан решила повысить зарплаты всем 35 работникам.

"Сокращение выплат в социальные фонды позволит нанимателю использовать эти деньги на другие цели, чтобы эффект почувствовали, и его работники", - сообщила директор текстильной фабрики Наталья Болохан.

Ключевыми моментами налоговой реформы являются введение единой 12%-ной ставки подоходного налога, снижение социальных выплат с 23 до 18%, двукратное увеличение ежегодного личного освобождения до 24-ех тысяч.