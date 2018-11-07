33 отечественных предпринимателя получат финансирование в рамках программы PARE 1+1. Общая стоимость проектов достигает восьми миллионов леев. Будет создано 75 рабочих мест.
Финансирование предоставили трудовым мигрантам или их родственникам. Они уже подписали контракты с Организацией по развитию малых и средних предприятий.
22 предпринимателя займутся выращиванием зерновых и винограда, животноводством или пчеловодством, а также разобьют ореховые сады. Восемь специализируются в области оказания услуг, еще трое - в перерабатывающей промышленности.
22 из 33 предпринимателей расширили бизнес, еще 11 - открыли новый.
Всего с начала этого года в рамках программы одобрили почти 140 проектов. Их общая стоимость превысила 32 миллиона леев.
Программу PARE 1+1 внедряют при поддержке Европейского союза. В рамках проекта бизнесменам возмещают половину вложенных ими инвестиций.
С 2010 года и до сих пор гранты получили свыше 1200 предприятий. Их объем достиг 250 миллионов леев.
Комментарии
- Эксперт: Подтверждение рейтинга Молдовы агентством Moody's - это важный сигнал для инвесторов
- Результаты налоговой реформы: оклады сотрудников магазинов электроники увеличили на 10%
- Самый крупный инвестиционный фонд ОАЭ намерен сделать капиталовложения в Молдове
- Агентство Moody's пересмотрело позиции Молдовы в своем рейтинге
- Ежегодно Молдова теряет около 9% ВВП из-за курильщиков
- Парламент утвердил новые налоговые льготы
- С начала 2018 года налоговые поступления в бюджет выросли на 15%
- Лимит гарантирования могут увеличить с 20 до 50 тысяч леев
- Первые результаты налоговой реформы: ряд частных компаний повысили зарплаты работников на 10%
- У правительства есть деньги на повышение зарплат
- Эксперт: Подтверждение рейтинга Молдовы агентством Moody's - это важный сигнал для инвесторов
- Вулкан Фуэго в Гватемале выбросил столб пепла на высоту 4,8 километра
- Житель Курской области залил квартиру соседей ртутью
- Взрыв газа в доме под Смоленском: повреждены 16 квартир
- Устала от брака: жительница Кубани заказала убийство мужа в рассрочку
- В Москве спасли мужчину, опрокинувшего на себя кастрюлю с супом из-за кота
- Россия пытается реанимировать проект "Бессарабия": что известно о плане дестабилизации ситуации в Молдове и в Одесской области
- Вылетели окна и обрушились балконы: в многоэтажке под Смоленском прогремел взрыв
- "Почему руки? Потому что не ноги". "Подмосковный Отелло" поразил цинизмом в суде
- Водителя автобуса Кишинев-Дубоссары задержали пьяным за рулем
- Змея на Стене Плача "предсказала" конец света
- Ученые заявили, что "быстрая" лапша опасна для детей
- Гражданина Молдовы задержали в столичном аэропорту по прилету из Москвы
- Маму и бабушку погибших от отравления детей отпустили на похороны
- На Кубани пенсионерка "устала от брака" и заказала убийство мужа
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Мужчины продемонстрируют готовность к рыцарским поступкам. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не начинайте сегодня никаких серьезных дел, потерпите до завтрашнего дня. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Выгодно продавать валюту.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Возникнет множество неотложных дел, потребующих предельной собранности. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Ваша прямота и откровенность помогут развеять недоговорённости. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для деловых начинаний. Многие получат премии или гонорары. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Не будьте неблагодарными.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с самолетом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День может принести немало двойственных ситуаций, требующих такта и выдержки. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
kp.md