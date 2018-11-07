Новые проекты PARE 1+1: более 30 отечественных предпринимателя получат финансирование

33 отечественных предпринимателя получат финансирование в рамках программы PARE 1+1. Общая стоимость проектов достигает восьми миллионов леев. Будет создано 75 рабочих мест.

Финансирование предоставили трудовым мигрантам или их родственникам. Они уже подписали контракты с Организацией по развитию малых и средних предприятий.

22 предпринимателя займутся выращиванием зерновых и винограда, животноводством или пчеловодством, а также разобьют ореховые сады. Восемь специализируются в области оказания услуг, еще трое - в перерабатывающей промышленности.

22 из 33 предпринимателей расширили бизнес, еще 11 - открыли новый.

Всего с начала этого года в рамках программы одобрили почти 140 проектов. Их общая стоимость превысила 32 миллиона леев.

Программу PARE 1+1 внедряют при поддержке Европейского союза. В рамках проекта бизнесменам возмещают половину вложенных ими инвестиций.

С 2010 года и до сих пор гранты получили свыше 1200 предприятий. Их объем достиг 250 миллионов леев.