Эксперт: Подтверждение рейтинга Молдовы агентством Moody's - это важный сигнал для инвесторов

Агентство Moody's сохранила Молдову в рейтинге страны B3 со стабильной перспективой, и это сильный позитивный сигнал для инвесторов. Более того, сейчас есть предпосылки для динамического развития ключевых секторов экономики. В этом уверен исполнительный директор Ассоциации деловых людей Молдовы (АДЛМ) Александр Балтаг.

"Для иностранных инвесторов это решение показывает, что в Молдове риск потери денег незначительный, а в целом ситуация стабильная. А в случае инвесторов, которые уже работают в нашей стране, а также для молдавских предпринимателей, это сигнал о том, что они с полной уверенностью могут и дальше развивать свой бизнес", - пояснил исполнительный директор АДЛМ для ziarulnational.md.

Эксперт предполагает, что последние перемены, в том числе снижение бюрократического прессинга и реформы в налоговой сфере, эффективность которых подтвердило в том числе агентство Moody's, положительно отразятся на развитии ключевых для экономики нашей страны секторов - IT, на энергетике, инфраструктуре, транспорте и банковской сфере, пишет allmoldova.