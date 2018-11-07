Ученым из Германии удалось раскрыть тайну мумии австрийского священника, тело которого не разлагалось в течение почти трех веков.
Патологоанатом Андреас Нерлих и судебно-медицинские эксперты Питер Хофер и Оливер Пешель из Мюнхенского университета на протяжении 10 месяцев исследовали останки приходского викария Франца Ксавьера Синдлера фон Розенгега, который умер в 1746 году. Ученым хотелось понять, почему тело священника так хорошо сохранилось спустя почти три столетия, пишет Известия.
По результатам экспертизы выяснилось, что викарий был болен туберкулезом и умер из-за внутреннего кровотечения в районе правого легкого.
Исследователи доказали, что его тело хорошо сохранилось после смерти благодаря особому методу захоронения.
«Труп священника набили клочками ткани, ветвями и щепками, а затем тело перенесли в склеп, где климатические условия гарантировали мумификацию», — пояснили они.
В нижней части живота викария осталась стеклянная бусина, которая случайно оказалась внутри во время обряда погребения.
Viele Geschichten und Mythen ranken sich um den „Luftg’selchten“ Pfarrer aus St. Thomas am Blasenstein (Bezirk Perg), eine Mumie, die bereits 1830 erwähnt wurde. Jetzt präsentierten Wissenschaftler der Uni München neue Erkenntnisse...—
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Photos © Judith Wimmer pic.twitter.com/gZhY7XW4ir
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