Ученые раскрыли загадку трехвековой мумии

Ученым из Германии удалось раскрыть тайну мумии австрийского священника, тело которого не разлагалось в течение почти трех веков.

Патологоанатом Андреас Нерлих и судебно-медицинские эксперты Питер Хофер и Оливер Пешель из Мюнхенского университета на протяжении 10 месяцев исследовали останки приходского викария Франца Ксавьера Синдлера фон Розенгега, который умер в 1746 году. Ученым хотелось понять, почему тело священника так хорошо сохранилось спустя почти три столетия, пишет Известия.

По результатам экспертизы выяснилось, что викарий был болен туберкулезом и умер из-за внутреннего кровотечения в районе правого легкого.

Исследователи доказали, что его тело хорошо сохранилось после смерти благодаря особому методу захоронения.

«Труп священника набили клочками ткани, ветвями и щепками, а затем тело перенесли в склеп, где климатические условия гарантировали мумификацию», — пояснили они.

В нижней части живота викария осталась стеклянная бусина, которая случайно оказалась внутри во время обряда погребения.