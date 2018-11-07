Ученые: "совы" болеют раком груди на 48% больше "жаворонков"

У женщин-«жаворонков» рак груди встречается в полтора раза реже, чем у женщин-«сов», выяснили специалисты из Бристольского университета. Исследование, пока еще не прошедшее рецензирование, было опубликовано на сервисе препринтов bioRxiv.

Ученые отобрали 341 фрагмент ДНК, отвечающий за склонность к образу жизни «совы» или «жаворонка». Затем они изучили, как соотносятся данные об этой склонности с риском развития рака груди у 180 тыс. женщин из UK Biobank, крупного британского хранилища генетической информации, и почти 230 тыс. женщин из международной базы Ассоциации рака молочной железы, пишет Газета.ru.

Оказалось, что «совы» рискуют заболеть раком груди на 48% больше, чем «жаворонки». В чем конкретная причина этого — пока неясно. Возможно, дело в том, что «совы» наносят вред организму, заставляя себя рано вставать по утрам, чтобы ходить на работу. Или же дело в самих внутренних часах организма и том, ка они влияют на уровни гормонов, иммунную систему и обмен веществ.

«Мы знаем, что сон важен для здоровья в целом. Эти выводы потенциально можно использовать, чтобы изменить привычки населения относительно сна, улучшить здоровье и снизить риск развития рака груди», — заключают исследователи.