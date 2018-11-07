Впервые в истории физики из Университета Северного Иллинойса смогли вывести математическую формулу приготовления идеальной "Маргариты" — неаполитанской пиццы, которую заказывают чаще остальных.
В рамках изучения условий, в которых пицца готовится в печи с открытым пламенем, исследователи обнаружили, что главным секретом приготовления еды служит особая конвекция — вид теплообмена между источником горения и кирпичами, из которых сложена печь, пишет life.
Путём проведения нескольких экспериментов учёные установили, что для идеального и быстрого запекания теста, овощей, сыра и других ингредиентов нужно поставить пиццу в печь на две минуты, а температура запекания должна составлять 330 градусов. При этом, по словам исследователей, можно приготовить идеальную "Маргариту" и в электрической духовке — для этого нужно нагреть её до температуры в 232 градуса и поставить пиццу всего на три минуты вместо обычных 10–15.
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