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Ученые раскрыли секрет приготовления идеальной пиццы
// фото: Fotolia
15:06, 07 Nov 2018
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Впервые в истории физики из Университета Северного Иллинойса смогли вывести математическую формулу приготовления идеальной "Маргариты" — неаполитанской пиццы, которую заказывают чаще остальных.

В рамках изучения условий, в которых пицца готовится в печи с открытым пламенем, исследователи обнаружили, что главным секретом приготовления еды служит особая конвекция — вид теплообмена между источником горения и кирпичами, из которых сложена печь, пишет life.

Путём проведения нескольких экспериментов учёные установили, что для идеального и быстрого запекания теста, овощей, сыра и других ингредиентов нужно поставить пиццу в печь на две минуты, а температура запекания должна составлять 330 градусов. При этом, по словам исследователей, можно приготовить идеальную "Маргариту" и в электрической духовке — для этого нужно нагреть её до температуры в 232 градуса и поставить пиццу всего на три минуты вместо обычных 10–15.




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