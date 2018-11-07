Земля в оранжевой дымке. NASA показало редкое фото

NASA опубликовало редкое фото Земли, сделанное с Международной космической станции. На снимке, опубликованном на сайте агентства, планета окутана оранжевой дымкой.

По словам ученых, удивительное свечение объясняется химическими реакциями между азотом, кислородом и гидроксильными радикалами, а также люминесценцией, возникшей под воздействием космических лучей на атмосферу, передает Корреспондент.

Вклад в это явление также дает и рекомбинация ионов, возникающих под влиянием солнечного света.