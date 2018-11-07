NASA опубликовало редкое фото Земли, сделанное с Международной космической станции. На снимке, опубликованном на сайте агентства, планета окутана оранжевой дымкой.
По словам ученых, удивительное свечение объясняется химическими реакциями между азотом, кислородом и гидроксильными радикалами, а также люминесценцией, возникшей под воздействием космических лучей на атмосферу, передает Корреспондент.
Вклад в это явление также дает и рекомбинация ионов, возникающих под влиянием солнечного света.
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Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не исключено, что вечером Вас ждет радостное свидание. При встрече с любимым человеком, возможны серьезные осложнения отношений, вплоть до размолвки. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
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