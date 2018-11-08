В Индонезии нашли древнейшие наскальные рисунки

В пещере на острове Калимантан в Индонезии археологи обнаружили, возможно, самые ранние наскальные рисунки. Об этом говорится в статье журнала Nature.

Отмечается, что в горных пещерах индонезийской провинции Восточный Калимантан была обнаружена фигуративная наскальная живопись, возраст которой составляет минимум 40 тысяч лет, пишет Корреспондент.

На рисунке изображены животные, напоминающих коров. По данным журнала, пока это самое раннее предметное изображение в мире.

Фото: nature.com

Также были найдены трафаретные изображения кистей рук, экспертиза которых показала, что, вероятно, они были созданы от 40 до 52 тысяч лет назад.

В пещере сохранились и тысячи более поздних рисунков, созданные около 20 тысяч лет назад, на которых изображены человеческие фигуры.