Ученые назвали самую эффективную и полезную диету

Ученые из Университета Ровира и Виргили (Испания) пришли к выводу, что средиземноморская диета с низким содержанием калорий способствует снижению массы тела, а также позволяет не набрать лишние килограммы.

Также данный режим питания уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с избыточным весом и метаболическим синдромом, сообщается в статье на сайте MedicalXpress.



Всего в исследовании приняли участие более 600 пациентов в возрасте от 55 до 75 лет, страдающих от ожирения, передает Известия.

Через год после начала эксперимента 33,7% участников похудели не менее чем на 5% от исходной массы тела. При этом с течением времени положительная динамика сохранялась, подчеркнули ученые.