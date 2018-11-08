Генетики провели исследование генетической и фенотипической информации 400 миллионов человек, родившихся в XIX и XX веке. Оценка наследственных и жизнеобразующих факторов заставила пересмотреть значимость генов в продолжительности жизни.
В ходе исследования специалисты обнаружили необычную деталь: продолжительность жизни супругов совпадала чаще, нежели продолжительность жизни родных братьев или сестер противоположного пола, несущих общий генетический материал, передает Naked Science.
Более того, генетики определили, что родственники со стороны супруга, например зять, с которыми человек не ведет общее хозяйство и не разделяет генетических связей, тоже имеют схожую продолжительность жизни. На основе этих данных авторы сделали вывод, что внешние обстоятельства, влияющие на стиль жизни, определяют продолжительность больше, чем считалось ранее. В предыдущих исследованиях влияние ДНК оценивалось в 15–30%, сейчас ученые снизили его до 7%, пишет УНИАН.
Кроме того, авторы предположили наличие третьего фактора, который опосредованно воздействует на продолжительность жизни, — ассортативные браки. В этом случае, по их мнению, существует тенденция к выбору партнера по схожим фенотипическим чертам. К примеру, если человек богат, он выбирает супруга с тем же уровнем благосостояния. Однако это же предположение касается и внешних проявлений генетической информации, например роста.
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