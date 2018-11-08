Правительство приняло законопроект о госбюджете на 2019 год

Модернизация инфраструктуры, внедрение проектов в области образования и правосудия, и развитие социальных услуг. Это лишь некоторые приоритеты, включенные в проект закона о госбюджете на 2019 год.

Согласно проекту закона, доходы в госбюджет в следующим году увеличатся на 14% и превысят 42 миллиарда леев.

В то же время, расходы повысятся на 13,5% и достигнут почти 48 миллиардов. А дефицит госбюджета превысит 2,5%.

В числе дорогостоящих проектов, оплачиваемых из госбюджета, значатся реформа в области оплаты труда, программа строительства водопроводов и канализаций в ряде населенных пунктов, а также продолжение национального проекта "Хорошие дороги 2".