Ученые: замужество вредно для здоровья женщин

Здоровье гетеросексуальных женщин страдает в браке сильнее всего по сравнению с гетеросексуальными мужчинами и гомосексуальными парами, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. О результатах исследования они рассказали в статье в журнале Journal of Health and Social Behavior.

Одна из положительных сторон супружеских отношений — забота одного супруга о здоровье другого. Партнеры беспокоятся о самочувствии друг друга, напоминают проходить необходимые обследования и сдавать анализы, следят за питанием, сном и физическими нагрузками, могут в случае необходимости вызвать врача. Однако, как выяснилось, такой расклад справедлив далеко не для всех браков, передает Газета.ru.

Ученые опросили 45 гетеро- и гомосексуальных пар из Массачусетса (штата, где с 2004 года легализованы однополые браки) среднего и пожилого возраста, уделив особое внимание тому, как партнеры заботятся о здоровье друг друга. Оказалось, что больше всего пекутся о здоровье друг друга однополые супруги. В процессе интервью многие из них выразили благодарность своим возлюбленным за заботу — своевременное внимание партнера, заметившего симптомы рака, спасло некоторым из них жизнь. В гетеросексуальных парах женщины заботились о здоровье мужчин. Мужчины же не только не интересовались здоровьем супруги и ее жалобами на самочувствие, но и пытались отказаться от походов к врачу, на которые женщины их уговаривали.

В некоторых случаях мужчины все же настаивали, чтобы жены обратились к врачу. Однако, по словам участников, они делали это не потому, что переживали за здоровье супруги, а потому, что им не хотелось слушать ее жалобы.

Такую разницу в отношении гетеросексуальных супругов к здоровью друг друга специалисты связывают с тем, что мужчины чувствуют себя неуязвимыми и считают, что им не пристало жаловаться на здоровье и ходить по врачам. Женщины же, напротив, считают, что забота о здоровье партнера — это их долг. Впрочем, такой взгляд на проблему не объясняет заботу партнеров друг о друге в гей-парах.