Здоровье гетеросексуальных женщин страдает в браке сильнее всего по сравнению с гетеросексуальными мужчинами и гомосексуальными парами, выяснили исследователи из Университета штата Огайо. О результатах исследования они рассказали в статье в журнале Journal of Health and Social Behavior.
Одна из положительных сторон супружеских отношений — забота одного супруга о здоровье другого. Партнеры беспокоятся о самочувствии друг друга, напоминают проходить необходимые обследования и сдавать анализы, следят за питанием, сном и физическими нагрузками, могут в случае необходимости вызвать врача. Однако, как выяснилось, такой расклад справедлив далеко не для всех браков, передает Газета.ru.
В некоторых случаях мужчины все же настаивали, чтобы жены обратились к врачу. Однако, по словам участников, они делали это не потому, что переживали за здоровье супруги, а потому, что им не хотелось слушать ее жалобы.
Такую разницу в отношении гетеросексуальных супругов к здоровью друг друга специалисты связывают с тем, что мужчины чувствуют себя неуязвимыми и считают, что им не пристало жаловаться на здоровье и ходить по врачам. Женщины же, напротив, считают, что забота о здоровье партнера — это их долг. Впрочем, такой взгляд на проблему не объясняет заботу партнеров друг о друге в гей-парах.
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