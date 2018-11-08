Недостаток сна связан с огромным количеством негативных последствий для здоровья человека. Недавно учёные из Университета Пенсильвании назвали ещё одну причину, по которой людям следует придерживаться рекомендуемой нормы сна.
Оказалось, что взрослые люди, спящие примерно по шесть часов в сутки, больше других рискуют получить лёгкое обезвоживание (или дегидратацию) организма, пишет Вести.ru.
Возникновение такого состояния может быть связано с особым гормоном, который регулирует количество воды в теле, в частности, увеличивает реабсорбцию (то есть повышает концентрацию мочи и уменьшает её объём) в протоках почек.
Специалисты изучили информацию о здоровье 20 тысяч взрослых людей, проживающих в США и Китае. Испытуемые предоставили данные о привычках сна и анализы мочи (были изучены биомаркеры регулирования воды).
Выяснилось, что у людей, которые спали около шести часов в сутки, риск возникновения обезвоживания организма был повышен на 16-59% по сравнению с теми, кто высыпался в течение положенных восьми часов.
На данном этапе авторы работы говорят о корреляции между двумя параметрами. Другими словами, они пока не могут заявить о конкретной причинно-следственной связи между недосыпом и обезвоживанием организма. Между тем исследователи предлагают возможное объяснение.
Одним из основных гормонов, регулирующих количество воды в теле, является вазопрессин. Он вырабатывается гипоталамусом и участвует в процессе образования мочи.
В 2010 году канадские учёные из Университета Макгилла выяснили, что циркадные ритмы человека влияют на регулирование уровня вазопрессина.
Тогда специалисты предположили, что содеражние вазопрессина увеличиваются во время сна, особенно в конце цикла сна.
По мнению американских учёных, именно этот механизм отвечает за корреляцию между недосыпом и ненадлежащим регулированием воды в организме.
Как говорит ведущий автор недавнего исследования Ашер Розингер (Asher Rosinger), если человек спит ночью только шесть часов, это может сказаться на регулировании воды в организме.
"Если вы проснётесь раньше положенного, мы можете пропустить время [в конце цикла сна], когда выделяется наибольшее количество гормона, что вызовет нарушение в регулировании воды", — добавляет он.
В пресс-релизе исследования уточняется, что обезвоживание негативным образом сказывается на многие системы и функции организма, включая познавательную способность, настроение и физическую работоспособность. Так называемое хроническое обезвоживание может привести к более серьёзным проблемам: повышенному риску возникновения инфекций мочевыводящих путей и камней в почках.
При этом авторы работы подчёркивают, что на сегодняшний день они предложили лишь гипотезу. На следующем этапе исследования они намерены установить взаимосвязь между сном и регулированием воды в организме.
Тем не менее Розингер считает, что исследование его команды уже сейчас может объяснить, почему некоторые люди чувствуют себя плохо после короткого сна: они могут быть немного обезвожены. Специалисты советуют людям пить чуть больше воды в те дни, когда они спят меньше обычного.
Авторы работы представили результаты своего исследования в издании Sleep.
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