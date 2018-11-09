Сибирские учёные нашли самую полезную рыбу. Об этом сообщает "Московский комсомолец". Рыбой-рекордсменом по содержанию жирных кислот стал боганидский голец. Для того чтобы восполнить суточную норму омега-3, достаточно съесть всего 30 граммов палии.
Основным ареалом обитания гольца является арктическая зона Сибири. Так, поймать самую полезную рыбу можно в одном из озёр Таймырского полуострова, пишет life.
Ежедневное потребление кислот омега-3 снижает риск преждевременной смерти, а также избавляет человека от различных возрастных проблем с психологическим и физическим здоровьем.
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